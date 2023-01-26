У Мурманской области есть прекрасный потенциал для дальнейшего развития: посол Бразилии подвёл итоги встречи с губернатором

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера Андрей Чибис провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соаресом. Стороны обсудили направления в сотрудничестве и развитии партнёрских отношений.

В приветственном слове Андрей Чибис отметил, что Россию и Бразилию связывают многолетние партнёрские и дружеские связи. И сейчас благоприятное время, когда Кольское Заполярье и Бразилия могут создать крепкое сотрудничество.

«Искренне рад приветствовать Вас на территории Мурманской области. Если рассматривать вопрос нашего сотрудничества, то отмечу, что наш регион имеет большой потенциал для развития в разных сферах. Например, в части технологического обмена, научной деятельности. Работает институт по изучению биоресурсов, который может стать опорной точкой в нашем научном партнерстве. Также предлагаю рассмотреть сотрудничество в части высшего образования», — сказал глава региона.

Отметим, 80% нефти Бразилии добывается на шельфе. Для региона развитие шельфа является одной из важных, поскольку базой обеспечения шельфовых проектов во многом является Мурманск.

В структуре российского экспорта в Бразилию основная доля поставок приходится на удобрения, обеспечивающие треть бразильской потребности в импорте этой продукции. На сегодняшний день Бразилия выступает самой крупной страной-импортером российских удобрений, на её долю приходится более четверти от всего экспорта удобрений из России. Этот значимый экономический факт имеет непосредственное отношение к Мурманской области, так как сырьё для производства удобрений добывается на территории региона.

Родриго де Лима Баэна Соарес в свою очередь поблагодарил губернатора за приём и отметил, что Бразилия разделяет взгляды на совместное развитие по многим направлениям. Развивая тему экономического потенциала Мурманской области Посол отметил, что в регионе созданы благоприятные условия для инвесторов, а также развита энергетическая сфера.

«На меня произвела большое впечатление презентация регионального потенциала. Интересная информация про горную промышленность, транспорт. Конечно, нас в первую очередь интересуют торговля и инвестиции. Я вижу, что у вас хорошие энергетические возможности для реализации различных проектов. Также созданы особые условия для инвесторов, это очень важно. Я считаю, что как раз у Мурманской области есть прекрасный потенциал для дальнейшего развития», — отметил Посол.

Кроме этого, Бразильская сторона диалога отметила большой интерес к Арктике и рассматривает возможность стать страной-наблюдателем в Арктическом Совете.

Как отметил губернатор, учитывая многолетний опыт сотрудничества двух стран, это может дать довольно полезный результат.

Стороны договорились о перспективной работе с компаниями Бразилии и Мурманской области для определения дополнительных точек развития промышленности.

«Бразилия славится своей агрокультурой. Однако на территории страны функционируют крупные производства, в части высокотехнологичной культуры. Наша задача – найти общий вектор развития компаний, который даст широкую зону роста промышленности», — сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении переговоров Андрей Чибис поблагодарил гостя за визит и пригласил на юбилейный день рождения Мурманской области, который пройдёт в конце мая.

Фото: https://gov-murman.ru