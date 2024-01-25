У Мурманской области есть вся база для активного развития на десятилетия вперёд: Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме «Россия»

24 января на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялось открытие Дня Дальнего Востока и Арктики. Участие в церемонии открытия приняли заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главы регионов Арктики и Дальнего востока.

«Сегодня мы с вами открываем День Дальнего Востока – самого большого макрорегиона самой большой страны мира. Дальний Восток создавался подвигами россиян. Ещё несколько столетий назад казачьи отряды морской экспедиции расширяли границы земли Российской, ходили в сложное и опасное путешествие по неизведанным местам, строили остроги, крепости, города и присоединили к России новые земли, сделав её более могущественной и сильной. Мы сегодня продолжаем эту работу. Владимир Владимирович Путин в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Над развитием Дальнего Востока работают миллионы людей, каждый на своем рабочем месте: в школе, в больнице, на мостике корабля и в кабине локомотива. Хочу им всем поклониться. Рассказать о Дальнем Востоке кому-то одному, наверное, практически невозможно. Поэтому вся наша сегодняшняя работа будет построена из выступлений очень многих людей: руководителей предприятий, писателей, режиссёров и участников преференциальных режимов, губернаторов. Мы хотим создать максимально объёмную картину Дальнего Востока. Я желаю всем успехов и всего самого доброго», – открыл мероприятие Юрий Трутнев.

Алексей Чекунков напомнил, что Дальний Восток и Арктика – это 56% территории России.

«Я убеждён, что именно эти регионы – концентрат России. Это сильные, испытанные люди, бесконечные богатства недр и яркая, выразительная природа. И здесь сейчас создаётся будущее России. Мы развиваем Северный морской путь. Великий проект, который сшивает Восток и Запад России, в 2012 году оборот по Северному морскому пути был один миллион тонн грузов. В прошлом году 36 миллионов 254 тысячи. В 36 раз больше. Уже заключены соглашения и реализуются инвестиционные проекты, которые взяли цель довести эту планку в ближайшие десять лет до 200 миллионов тонн. То есть наш Север, наша Арктика, наш Дальний Восток в 200 раз увеличат вклад в экономику России. И это существенный, значимый вклад в экономику всего мира. Поэтому объявленный президентом приоритет на развитие Дальнего Востока и Арктики реализуется правительством, всеми командами регионов. Людьми на вахтах, на службе, которые учат и лечат, которые живут на этих потрясающих территориях», – сказал глава Миндальвостокразвития.

Презентуя достижения Мурманской области, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что сделан качественный рывок вперед.

«Благодаря решениям, которые приняты президентом Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря поддержке, оказываемой Юрием Петровичем Трутневым, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, объем инвестиций у нас за последние четыре года – 900 млрд рублей. Значительная часть – в рамках спецрежимов: Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики». ВРП на душу населения в регионе вырос в 2,5 раза. Объём новых, постоянных высокооплачиваемых рабочих мест, созданных резидентами арктической зоны – 4,5 тысячи. Мы остаёмся лидерами по количеству резидентов. И безусловно будем наращивать потенциал», – отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил инвестиционных и промышленных партнеров Мурманской области – компании «ФосАгро», «Норникель», «НОВАТЭК», «Росатом» и другие – за постоянную модернизацию производств.

«Помимо обеспечения рабочих мест и зарплаты, которую получают люди на предприятиях, мы занимаемся изменением облика городов, улучшаем качество жизни, выполняем национальные проекты, программы благоустройства. Ведём работу по мастер-планам опорных населённых пунктов и утверждаем перечень объектов для трёхлетнего плана по реновации ЗАТО. В дополнение к президентским нацпроектам реализуем региональный стратегический план «На Севере – жить». Отдельное внимание уделяем молодежи. И мы создали сеть пространств «СОПКИ» специально для молодых, где они могут проводить время, реализовывать проекты, заниматься спортом. Почти на 90% уже обновили общественный транспорт. Запустили специальную программу индивидуального жилищного строительства «Свой дом в Арктике», – перечислил губернатор и поблагодарил коллег за поддержку льготной Арктической ипотеки, отметив, что теперь у северян гораздо больше возможностей выбрать дом у себя в регионе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава Мурманской области рассказал о действующем проекте «Зарплата мамы», в рамках которого родившим первого ребёнка до достижения им возраста 1,5 лет выплачивают по 17 тысяч рублей ежемесячно. Также в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области запускается программа витаминизации населения: из-за отсутствия солнца витамина D не хватает большинству северян, поэтому с 26 января откроются точки экспресс-диагностики, при выявлении дефицита люди получат витамины бесплатно.

«Самая главная ценность для нас – люди. Мы ставили одной из важных задач сократить отток населения к 2030 году. Уже удалось снизить его на 30%, а по итогам прошлого года у нас первая победа – приехало больше на 800 человек, чем уехало из Мурманской области. Поэтому план «На Севере – жить», нацпроекты, глобальная поддержка президента, правительства действительно работают. Спасибо всем, кто вместе с нами реализует это. Все решения, которые приняты президентом, такие, как газификация, запуск Мурманского транспортного узла – радикально изменят качество жизни на Севере и усилят рост экономики и промышленности. Есть вся база для активного развития региона на десятилетия вперёд», – сказал в завершение Андрей Чибис.

Фото (агентство «РИА Новости»): https://gov-murman.ru