У Мурманской области хорошее будущее. А создавать его будут они – молодые, энергичные и самодостаточные – Сергей Дубовой

10 декабря, в преддверии Дня Конституции России, в Мурманской областной Думе прошла встреча спикера регионального парламента Сергея Дубового, первого заместителя председателя областной Думы Владимира Мищенко и молодого депутата Анны Гришко с молодыми активистами, которые достигли высоких результатов работы в общественной деятельности.

Сергей Дубовой познакомил молодёжь с работой законодательного органа, Владимир Мищенко рассказал об особенностях законотворческой деятельности. Анна Гришко поделилась своим рецептом успешного политического старта. В свою очередь, молодёжь рассказала о личных проектах и инициативах. Участники встречи обсудили вопросы кадрового роста и карьеры политика.

Как отметил Сергей Дубовой, многие молодые активисты уже заявили себя как заметные лидеры:

– Порадовало, что каждый из участников встречи мыслит нешаблонно, имеет опыт общественно-полезной деятельности. Верю, что у Мурманской области хорошее будущее. А создавать его будут они – молодые, энергичные и самодостаточные. Всех их объединяет активная гражданская позиция, интерес к политическим процессам, происходящим в регионе и стране, а также ярко выраженное желание добиться улучшения качества жизни северян. Я готов любого из этих активных молодых людей пригласить работать моим помощником на общественных началах.

Депутаты охотно ответили на вопросы гостей, рассказали о своём опыте депутатской деятельности и дали несколько практических советов, как начать карьеру в политике.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22499/