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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 17:15

У Мурманской области и Республики Беларусь значительные резервы для развития сотрудничества

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, делегация Мурманской области на этой неделе работает в Минске с бизнес-миссией в Республике Беларусь.

Возглавляет делегацию заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, в составе делегации - министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова, заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Александра Амирова, а также представители рыбоперерабатывающих, сельскохозяйственных, горнопромышленных, транспортных предприятий и туристических компаний региона.

8 июня состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Леонидом Зайцем. На встрече были отмечены долгосрочные надёжные связи и открывающиеся возможности по наращиванию товарооборота на фоне изменения геополитической обстановки.

В тот же день прошло пятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области.

В ходе заседания рабочей группы участники подробно обсудили ход реализации плана мероприятий Мурманской области и Республики Беларусь по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2021–2023 годы, а также подвели итоги двусторонних контактов и определили конкретные задачи для развития сотрудничества.

Ольга Кузнецова отметила, что несмотря на продолжительное сотрудничество с Республикой Беларусь, потенциал взаимодействия далеко не исчерпан, и выразила готовность содействовать реализации намерений и инициатив, намеченных в ходе визита, чтобы максимально использовать имеющиеся резервы сотрудничества. Среди перспективных направлений сотрудничества – машиностроение (производство под северные особенности и поставка техники, локализация сервисных центров), подготовка кадров для работы и обслуживания техники, рыбная промышленность, аквакультура (разработка и поставка кормов) и сельское хозяйство (обновление техники, оборудования), поставки продуктов питания и лёгкой промышленности.

– Дружеские связи Кольского Заполярья с белорусскими партнёрами будут развиваться в различных направлениях. Это подтвердили участники Пятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области, – рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Основными направлениями всегда были и остаются сферы транспорта, образования, культуры, спорта и молодежной политики. Сформирован план совместных мероприятий с городом-побратимом Минском. Мы готовы проводить и оказывать содействие в проведении культурных, образовательных, деловых мероприятий.

На встречах был отмечен потенциал туристической сферы: уникальная природа Кольского полуострова и непривычные для жителей Беларуси горные лыжи, и крабовое сафари вызвали большой интерес у представителей белорусской туриндустрии. Для жителей нашего региона одним из перспективных направлений туризма в Беларусь отмечены санаторные комплексы республики.

На заседаниях участники также обсудили посещение делегацией международной выставки «Белагро-2022», на которой продуктивно работают представители 8 компаний Мурманской области.

На стенде нашего региона представлены замороженная рыбопродукция, продукция из ягод, водорослей, мидий и морских ежей, а также упаковка для пищевой продукции, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22521&page=2

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