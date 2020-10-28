У Мурманской области появился интерактивный туристический портал

В Мурманской области запущен региональный туристический портал. Он создан в рамках проекта цифровизации городского хозяйства «Умный регион».

Цифровая платформа «Информационный портал о туристических и культурных достопримечательностях Мурманской области» будет интересна как для туристов, так и для самих северян. На сайте уже опубликована карта региона с туристическими и культурными объектами, каталоги маршрутов и экскурсий. Интерактивный ресурс позволяет создать личный кабинет туриста и наладить взаимодействие между пользователями и туроператорами. В декабре на портале откроется полноценный маркетплейс с возможностью осуществлять бронирование и приобретать услуги, кроме того разрабатывается бонусная система.

«Каждый посетитель сайта сможет найти вариант для отдыха или пробовать себя в роли гида и предложить свой маршрут, опубликовав его на murmansk.travel. Федеральный стандарт «Умный город» предполагал создание общедоступной информационной системы для жителей и гостей региона, поэтому турпортал Мурманской области стал частью регионального проекта «Умный регион», – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Туроператоры региона прошли обучение работе с сервисом и уже наполняют разделы своей информацией. Во вкладке «Города и районы» можно найти актуальные туристические маршруты, популярные локации и экскурсии, фотогалереи, сведения о ресторанах и отелях, а также события и статьи, которые связаны с этим городом.

В разделе «Экскурсии» – услуги, которые предоставляют гиды, с описаниями, фото, перечнем мест, через которые проходит маршрут. Здесь же отображены профили туристических фирм и гидов с контактной информацией и анонсами мероприятий.

В разделе «Путеводитель» размещена информация об услугах туристических фирм. На карточке каждого объекта отображается адрес, рейтинг, описание, социальные сети, фотографии и расположение на карте.

Также сервис предлагает подборку похожих мест и отзывы клиентов.

Кроме того, в разделе «Путеводитель» находится информация об актуальных туристических маршрутах для самостоятельного посещения с подробным описанием, рейтингом, отзывами и отображением на карте.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, созданием портала занимаются специалисты АНО «Центр городского развития Мурманской области» совместно с областным комитетом по туризму, процесс курирует региональное министерство цифрового развития.

«Цифровые технологии становятся также главным направлением стратегии развития культуры и туризма городов будущего, способствуя интеграции туриста в городскую среду и позволяя ему грамотно планировать своё путешествие», – рассказал министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Сервис доступен на русском языке. В скором времени будут подключены английский и китайский языки интерфейса. Также планируется, что информация, размещённая на портале, будет дублироваться в специально разрабатываемом приложении для операционных систем IOS и Android.