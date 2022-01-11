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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.22 15:00

У Мурманской области второй год подряд лучший показатель в рейтинге наполняемости рубрик федерального портала «Жить вместе»

По итогам 2021 года Мурманская область заняла лидирующую позицию среди субъектов Российской Федерации по наполняемости новостных рубрик сайта «Жить вместе» материалами о культурно-массовых, спортивных, образовательных и других социально значимых событиях, проводимых в регионе для инвалидов. Это говорит о высокой информационной активности субъектов системы защиты прав граждан с инвалидностью и общественных организаций инвалидов.

Интернет-портал «Жить вместе» является официальным сайтом государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», на котором размещаются нормативные документы, затрагивающие жизнь инвалидов. Портал содержит ответы на актуальные вопросы, касающиеся социальной защиты, обеспечения техническими средствами реабилитации, трудоустройства инвалидов, медико-социальной экспертизы, формирования доступной среды и другие, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: http://zhit-vmeste.ru/hotline/faq/

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