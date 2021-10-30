«У нас очень большие задачи по стройке»: Андрей Чибис встретился с представителями ассоциации «НОСТРОЙ»

В Мурманске вчера состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и представителей ассоциации «Национальное объединение строителей». Присутствующие обсудили вопросы развития строительства в Мурманской области и возможности строительных организаций региона.

«У нас очень большие задачи по стройке. В регионе в настоящее время есть весьма успешные реализуемые проекты в промышленном строительстве, и в этом смысле Мурманская область – это субъект больших промышленных строек. Но у нас, безусловно, есть сложности со строительством социальных объектов, и, конечно, отдельная задача – это жилищное строительство», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что в проекте бюджета впервые за многие годы заложен конкретный объём инвестиций на развитие программы «Свой дом в Арктике», на арендное жильё, реновацию микрорайона «Больничный городок» и др.

«Принципиально важно, чтобы строительная отрасль была к этому готова, чтобы деньги эффективно использовались. Поэтому сегодня на встрече мы обсудили, как нам необходимо построить систему, чтобы проектировщики и подрядные организации были в состоянии выполнять конкретные задачи», – сказал по итогам совещания губернатор. – Мы получаем достаточно денег из федерального бюджета, благодаря поддержке региона нашим федеральным правительством. Сезон строительный у нас очень короткий, зима длинная, и это ещё больше осложняет задачу развивать отрасль. Тем не менее, для компаний – это новые возможности, и мы приглашаем всех качественных и надёжных подрядчиков для совместной работы».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках совещания по вопросам ценообразования в строительстве в Мурманской области также приняли участие президент ассоциации «НОСТРОЙ» Антон Глушков, директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирина Тютьмина, заместитель начальника по ценообразованию ФАУ «Главгоэкспертиза России» Сергей Лахаев, а также и.о. генерального директора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Анна Баранова, директор ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Вячеслав Придатченко, представители подрядных организаций и руководители муниципальных образования региона.