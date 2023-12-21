«У нас сложилась хорошая команда»: первый вице-губернатор Оксана Демченко вручила награды муниципалитетам за успешное участие во всероссийском конкурсе лучших управленческих практик

Вчера в Мурманске состоялось очередное собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Участие в мероприятии приняла первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Первый вице-губернатор вручила ряд наград. Благодарственные письма губернатора за победу в региональном этапе 2023 года Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» получили коллективы администраций Видяево и Кировска. Сертификаты участников федерального этапа конкурса в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» получили представители администрации Мурманска, Оленегорска и Кировска.

Также Оксана Демченко по итогам года вручила руководителям органов местного самоуправления почётные грамоты региона и памятные медали «85 лет Мурманской области».

«Коллеги, у нас сложилась хорошая команда – вы ответственные, вовлеченные и сплоченные, искренне любите свои муниципалитеты, служите Мурманской области и ее жителям. Я желаю нам и далее работать слаженно, чтобы реализовать все проекты и задачи. Спасибо за работу», – подчеркнула Оксана Демченко.

В повестку заседания также был включен вопрос избрания новых органов управления Ассоциации. Членами организации единогласно определен новый председатель – им стал глава города Оленегорска с подведомственной территорией Иван Лебедев.

«Это большая ответственность, доверие коллег. Задан хороший темп, необходимо поддерживать его и развивать дальше Ассоциацию. Встретимся с коллегами, выработаем стратегию на будущий год. Отмечу, что она будет основана на исполнении регионального плана «На Севере – жить» и задач, определенных губернатором Андреем Владимировичем Чибисом», – прокомментировал Иван Лебедев.

Напомним, с декабря 2022 года председателем Ассоциации являлся Андрей Малхасян. В настоящее время он назначен на должность исполнительного директора Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

Фото: https://gov-murman.ru