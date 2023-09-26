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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 16:00

У нас свалки образуются не потому, что к нам инопланетяне или НАТО прилетают и гадят – Андрей Чибис

Губернатор призвал северян сообщать на «112» и в местную администрацию о несанкционированном выбросе мусора.

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 3597 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 2528. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных с отсутствием отопления в квартирах.

В топ по числу обращений попал Печенгский округ в связи с аварией на трубопроводе в Никеле. Проблему оперативно устранили по поручению губернатора Андрея Чибиса.

«Отмечу отличное информирование населения специалистами администрации. Публикации в официальных аккаунтах выходили регулярно на всех этапах устранения аварии, широко распространялась информация об организованных точках подвоза воды, способах подачи заявок на доставку питьевой воды. Местные жители получали своевременные ответы в комментариях», – отметил Артем Марышев.

Также руководитель ЦУР добавил, что благодаря оперативной и слаженной работе администрации муниципалитета при координации регионального Министерства энергетики и ЖКХ количество жалоб к концу недели удалось снизить более чем в 2 раза.

В блоке «Благоустройство» поступило 88 вопросов, касающихся неисправности уличных фонарей. Большая часть – из ЗАТО город Североморск. Из-за модернизации системы освещения без света остались жители домов на улицах Падорина, Фулика, Колышкина, Саши Ковалева, Морская. Работы планируют завершить к 20 октября.

Ещё одной проблемой в Североморске стали ремонтные работы во дворе дома №22 по улице Северная, после которых уже год не могут восстановить асфальт.

ЦУР также зафиксировал сообщение жителя Кандалакши, где может упасть на детский сад фонарь на улице Горького, 1. Срок выполнения работ по установке новой опоры — 13 октября текущего года.

19 июля пользователи соцсетей попросили убрать свалку возле села Кашкаранцы. Администрация Терского района сообщила 24 июля, что проблема была решена, но пользователи не согласились и предоставили фото, на которых видно, что свалка на месте. Администрация пообещала убрать мусор до 25 августа, потом перенесла срок на 1 октября.

«У нас свалки образуются не потому, что к нам инопланетяне или НАТО прилетают и гадят, а потому, что несколько негодяев вывозят свой мусор в лес. Прошу всех, кто видит, как выбрасываются отходы в непредназначенных для этого местах, звонить в «112» и в местную администрацию, чтобы нарушители были наказаны», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также поручил профильным ведомствам оперативно разобраться с остальными проблемами, озвученными руководителем ЦУР на оперативном совещании.

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