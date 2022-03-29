У организаций Мурманской области в январе 2022 года выросла прибыль, но и убытки увеличились

В январе 2022 года организациями региона получено 44,0 млрд рублей прибыли и 3,8 млрд рублей убытка. Для сравнения: в январе 2021 года – соответственно 35,5 млрд рублей и 2,8 млрд рублей.

Как сообщает Мурманскстат, совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций по отношению к уровню января 2021 года возрос на 23,0% и составил 40,2 млрд рублей прибыли. Из него 81,2% приходилось на организации обрабатывающих производств (в январе 2021 года – 78,1%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 43,0% (в январе 2021 года – 42,2%).

Среди муниципальных образований области наибольшее количество организаций, работавших нерентабельно, наблюдалось в муниципальном округе город Полярные Зори (100,0%), Ловозерском муниципальном районе (75,0%).