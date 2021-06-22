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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.21 17:30

У памятника бойцам оленетранспортных батальонов прошла акция «Свеча памяти»

Сегодня, в День памяти и скорби, на площадке у мемориального объекта «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Мурманске северян объединила акция «Свеча памяти».

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны – страшной страницы истории нашей страны, которая длилась 3 года 10 месяцев и унесла миллионы человеческих жизней.

В честь памятной даты представители Ассоциация кольских саамов, Дома Дружбы, Общественной палаты Мурманской области и неравнодушные горожане зажгли свечи, возложили цветы к мемориалу и почтили память павших в боях за Родину минутой молчания.

«Сегодня большая дата – 80 лет назад началась война. Мы, безусловно, должны сохранить историческую память. Общенациональная акция этому и посвящена, поэтому все неравнодушные северяне могут к ней присоединиться и зажечь свечу в своём доме, в своей квартире, чтобы передать память о героях подрастающему поколению», – сказала Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области.

 

 

 

 

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