У памятника воинам Полярной дивизии состоялся торжественный митинг, посвящённый 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов города Мурманска и Мурманской областной Думы, ветераны, труженики тыла, учащиеся образовательных учреждений и жители заполярной столицы.

Оборона советского Заполярья длилась 40 месяцев и вошла в историю как самое долгое и упорное противостояние советских и фашистских войск за всю историю Великой Отечественной войны. В результате Петсамо-Киркенесской наступательной операция силы Северного флота и войска Карельского фронта разгромили немецко-фашистскую группировку в советском Заполярье и в Северной Норвегии.

В торжественном митинге приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, вице-спикер регионального парламента Евгений Никора, депутат Думы Михаил Белошеев.

Сергей Дубовой отметил, что легендарная дивизия была сформирована в тяжелейшее для Мурманска время – в сентябре 1941-ого, когда нависла серьезная угроза захвата врагом.

— На защиту Отчизны встали вчерашние школьники, учителя, рабочие, портовики, рыбаки, инженеры. Независимо от возраста, профессии, национальности, все одинаково понимали слова «долг перед Родиной», – сказал парламентарий. – Бойцы и командиры Полярной дивизии навсегда останутся в истории нашего края – Стефан Коломиец, Михаил Егоров, Степан Шушко и многие другие. Их имена сегодня носят улицы наших заполярных городов. Наш долг помнить всех, кто ценой своей жизни дал возможность новым поколениям северян жить и трудиться под мирным небом.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.