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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.24 14:00

У пернатых «работников» в мурманском «Экотехнопарке» началась линька

Хищные птицы, постоянно проживающие на территории «Экотехнопарка» АО «Ситиматик» в Мурманской области, стали линять. По словам представителей орнитологической службы, линька пернатых началась раньше срока. Обычно она стартует в начале апреля и продолжается 5-6 месяцев.

Для того, чтобы этот период прошёл для птиц максимально незаметно, в их рацион ввели витамины и пищевые добавки. Специалисты тем временем наблюдают в домике обилие выпавших перьев – их регулярно убирают, чтобы обеспечить ястребам комфортное существование. 

Пока в Заполярье сильные морозы, ловчие птицы проводят время в вольере, если их и выносят, то лишь на непродолжительное время. Для пернатого патруля в домике есть инфракрасные лампы, которые поддерживают температуру. Суровые погодные условия сами по себе способствуют сокращению популяции диких птиц, предпочитающих кормиться пищевыми отходами на мусорном полигоне.

Как только станет теплее, специалисты возобновят регулярные обходы объекта захоронения в «Экотехнопарке». На помощь живым «отпугивателям» приходят современные средства, издающие неприятные для пернатых звуки.

В 2023 году штат хищных птиц в «Экотехнопарке» Мурманской области расширился до четырех. Теперь в вольере на территории предприятия проживают не только ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, но и их сородич Кутузов, а также мохноногий канюк по кличке Исбъерн. Все птицы, выросшие в дикой природе, по воле случая оказались рядом с человеком. Благодаря ОА «Ситиматик» они обрели дом и получили работу, на которой о них заботятся.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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Последние комментарии

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А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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51Xelfr
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