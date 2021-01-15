У причала Мурманской судоверфи тонет рыболовное судно «Бриз»

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности эксплуатации водного транспорта в связи с частичным подтоплением рыболовецкого судна. Установлено, что в настоящее время у причала Мурманской судоверфи в частично подтопленном состоянии находится рыболовецкое судно «Бриз».

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.