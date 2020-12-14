У причала Мурманской судоверфи задымила «Вега»

13 декабря судно «Вега» загорелось в Мурманске на причале судоверфи. Возгорание произошло в машинном отделении, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области.

«Выезд оперативных служб (осуществлён) по причине возгорания в машинном отделении судна «Вега», находящегося на причале Мурманской судоверфи. По прибытии первых подразделений был объявлен ранг пожара 1 «бис», со стороны машинного отделения шёл дым. В 12.30 (был дан) отбой (рангу) 1 «бис», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 25 кв. метров. По последним данным, на месте пожара ликвидировано открытое горение. В результате ЧП три человека эвакуированы. По данным ГУ МЧС, никто не пострадал.

Проверку после пожара на рыболовецком судне «Вега» начала Мурманская транспортная прокуратура. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе проведения сварочных работ, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехал Мурманский транспортный прокурор, ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора, пишет ТАСС.