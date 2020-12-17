У проекта «Городская карта поддержки» - новые партнёры

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев совместно с главой администрации города Мурманска Евгением Никорой приняли участие в подписании договоров с новыми участниками социальной программы «Городская карта поддержки».

Целью программы является обеспечение льготных категорий граждан города Мурманска товарами и услугами по доступным ценам.

Новыми участниками социальной программы стали: ООО «Медицинский центр «Гларус»; ООО «Центр медицинских осмотров «Гларус»; ООО «Виктория-М; Индивидуальный предприниматель Казначеев М.С.; АО «Север»; УФПС Мурманской области «Почта России».

– Я принимал активное участие в разработке проекта «Городская карта поддержки», будучи ещё главой администрации города Мурманска, – отметил Андрей Сысоев. – Решались непростые вопросы, так как было необходимо найти партнёров, готовых работать по этой программе. Мурманский бизнес пошёл на встречу, причём широким фронтом. За это хочу сказать большое спасибо. Мы продолжим работу в этом направлении.

– Социальная программа работает у нас давно и успешно, – отметил Евгений Никора. – Когда я встречаюсь с мурманчанами, они очень часто задают вопросы о появлении новых партнёров этой программы. На данный момент более 29 тысяч горожан являются владельцами карты. Это, прежде всего, социально незащищенные слои населения, которые особенно нуждаются в поддержке.

Напомним, что сейчас участниками программы являются 36 субъектов предпринимательства. Горожанам доступны скидки в размере от 5% до 10% на товары и услуги.