У профсоюза работников Кольской АЭС появилась собственная интернет-площадка

Узнать последние новости о жизни первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС, получить актуальную информацию об образовательных, спортивных и культурно-просветительских программах профсоюза теперь можно в режиме онлайн, на сайте www.profkomkaes.ru.

«Сегодня профсоюзная жизнь стремительно меняется, становится более насыщенной и разнообразной. Стараемся соответствовать духу времени - повышаем оперативность и комфорт в области коммуникаций. Рассчитываем, что такой способ взаимодействия с членами нашего профсоюза станет удобным дополнением к традиционным формам общения, особенно в период карантинных мероприятий», - отметил председатель первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС Дмитрий Позолотин.

Новый информационный ресурс www.profkomkaes.ru оснащён удобным интерфейсом. Члены профсоюза могут пройти процедуру регистрации и подписаться на рассылку новостей, которые будут приходить по электронной почте. А еще на сайте можно скачать шаблоны заявлений и других необходимых документов.

В дальнейшем функционал сайта планируется расширить. Свои предложения, отзывы и комментарии о работе информационного ресурса и его наполнении члены профсоюза работников Кольской АЭС могут присылать на электронный адрес: profkom@kolatom.murmansk.ru

Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС – одна из крупнейших в Мурманской области. Сегодня в её состав входят более 1300 работников предприятия.

В профсоюзной организации создано и действует более 10 клубов по интересам, ежегодно организуется свыше 200 различных мероприятий спортивной, оздоровительной, культурной и образовательной направленности.