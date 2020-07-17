У прокуратуры есть претензии к содержанию автомобильных дорог Мурманска

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности ММБУ «УДХ», ООО «Нордстрой», ООО «ГАГАТ», ООО «Стройпроект», ответственных за содержание и ремонт ряда муниципальных автомобильных дорог на территории Мурманска.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в несоответствии содержания дорожного полотна автомобильных дорог муниципального значения требованиям государственных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, нормам по содержанию автомобильных дорог.

Так, при движении по проспекту Кольскому в районе световой опоры № 931, в районе пересечения с ул. Пономарева в северном направлении движения, по ул. Марата в сторону пересечения с просп. Кирова в районе строений № 15, 17, 17а по ул. Марата, по ул. Олега Кошевого в районе строения № 16/1, по пр-ду Ледокольному в районе строений № 9, 11, по ул. Лесной от строения № 39 до пересечения с пер. Охотничьим и в обратном направлении движения, по дороге к станции космической связи «Орбита», по дороге на телецентр и в обратном направлении движения, на покрытии проезжей части имеются выбоины, деформации дорожного полотна, превышающие предельно допустимые размеры.

Учитывая характер и степень выявленных нарушений, прокуратурой округа в адрес руководителей ММБУ «УДХ», ООО «Нордстрой», ООО «ГАГАТ», ООО «Стройпроект» внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении.