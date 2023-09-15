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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 16:30

У пьющего человека жизнь сокращается на 10-15 лет

С 11 по 17 сентября в России проходит Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Акция проводится в честь Дня трезвости, который отмечался 11 сентября.

Алкоголь прочно вошёл в жизнь многих россиян и на всех праздниках, будь то Новый год или день рождения, обязательно присутствует на столе. Пикник на природе с шашлыком также не обходится без спиртного. Кто-то любит для утоления жажды выпить холодное пиво в жаркий день. А кто-то «принимает на грудь», думая, что алкоголь снимет напряжение и помогает расслабиться после трудовой недели. 

И мало кто задумывается, что употребление спиртосодержащих напитков наносит огромный вред всему организму человека. Не зря, Всемирная организация здравоохранения в 1975 году признала алкоголь наркотическим веществом, вредным для человека.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики (ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи») Маргарита Петухова приводит печальную статистику:

- В России алкоголь является прямой или косвенной причиной до полумиллиона смертей в год. В Мурманской области за 2022 год число смертей, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, составило 327, из них 270 - в трудоспособном возрасте.  Жертвами спиртного становятся не только хронические алкоголики, но также те, кто умеренно, но регулярно употребляют горячительные напитки. У пьющего человека жизнь сокращается на 10-15 лет.

Этанол, который содержится в алкоголе, губительно сказывается на всех органах и системах. Человек приобретает целый «букет» хронических болезней: сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, заболевания органов пищеварения и нервной системы. Самым сильным и разрушительным является вред, наносимый головному мозгу. Спирт, содержащийся в пиве, вине или водке, всасываясь в кровь, вместе с кровотоком попадает в мозг, где происходит процесс интенсивного разрушения коры головного мозга.

Алкоголь разрушает печень. В результате его постоянного токсического воздействия возникает воспаление в этом органе – алкогольный гепатит, затем происходит отмирание большого количества клеток и развивается цирроз печени. Именно цирроз печени является одной из главных причин гибели больных алкоголизмом.

Алкоголь снижает способность человека к самокритике. Наглядный пример: пьяный водитель, садясь за руль, искренне считает, что может безопасно вести машину.

Пагубное пристрастие приносит в жизнь человека много проблем, бед и хронических заболеваний, с которыми он не может сам бороться. В таких случаях необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью к врачу-наркологу.

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