У работодателей до конца года появится возможность проверки данных из резюме соискателя

Об этом 17 апреля сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев на форуме по цифровому развитию в Москве.

«Есть несколько кейсов, которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно», — приводит ТАСС слова министра.

Максут Шадаев уточнил, что соискатель должен принять запрос работодателя и разрешить ему получить подтверждающие сведения. По его мнению, это упростит процесс найма, проверки сведений о кандидатах и сделает рынок более открытым и цивилизованным.