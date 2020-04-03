У решения о продлении каникул по коронавирусу противников больше, чем сторонников

В очередном обращении Владимир Путин продлил каникулы с сохранением заработной платы до 30 апреля. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как россияне отнеслись к продлению карантина. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.

41% респондентов высказал отрицательное отношение к подобной инициативе Президента РФ. 37% положительно отнеслись к решению Владимира Путина, а 22% опрошенных затруднились в оценке продления каникул.

Среди россиян в возрасте 25-34 лет отношение к указу главы государства наиболее категоричное: 50% - против и лишь 29% - за. При этом мужчины чаще высказывали несогласие с решением Путина, чем женщины - 43% и 39%, соответственно. Женщины поддерживают идею продления карантина немного чаще, чем мужчины: 38% против 36%.