У россиян появилась возможность увидеть свою творческую работу на товарах отечественного производства

Министерством промышленности и торговли Российской Федераций совместно с «Российской системой качества» и при поддержке комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства детства и поддержке семьи объявлен Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать».

Участниками могут быть граждане РФ, достигшие возраста восемнадцати лет, а также юридические лица, зарегистрированные на территории РФ.

Будут определены победители в 10 различных номинациях: «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди», «С чего начинается Родина?», «Сида в правде», «Традиция побеждать», «Мы за мир!», «Спортивный талисман».

По итогам конкурса будут отобраны лучшие творческие работы, которые в дальнейшем будут размещены на товарах отечественного производства.

Заявки принимаются до 30 сентября на сайте организатора, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru