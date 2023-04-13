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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 16:00

У россиян растёт интерес к подработке и другим форматам дополнительной занятости

Исследование hh.ru показало, что почти каждый второй опрошенный на Северо-Западе страны (48%) заинтересован в получении подработки в ближайшее время. То есть половина трудящихся респондентов в регионах СЗФО помимо основной работы испытывают также потребность в дополнительном заработке.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала настроения россиян с начала года и выяснила, насколько высок спрос на подработку среди трудящихся, востребована ли самозанятость и как много россиян планируют получить новый статус самозанятого в ближайшее время.

Исследование hh.ru показало, что почти каждый второй опрошенный на Северо-Западе страны (48%) заинтересован в получении подработки в ближайшее время. То есть половина трудящихся респондентов в регионах СЗФО помимо основной работы испытывают также потребность в дополнительном заработке. Не нуждаются в подработке лишь 35% опрошенных в СЗФО. У каждого десятого в СЗФО подработка уже есть и достаточно длительное время (более года).

Всё больше специалистов не оформляется наёмными работниками в штат компании — они оказывают услуги, становясь самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. В данном случае интерес самозанятости у россиян налицо. Так, согласно совместному опросу hh.ru и консалтинговой компании «Яков и партнеры», 38% готовы стать самозанятыми в этом году, из них каждый десятый (11% опрошенных) уже предпринимает конкретные шаги для смены статуса, готовит необходимые документы, скачивает и устанавливает приложение, консультируется с юристами и т.д. Ещё 27% россиян прямо сейчас изучают плюсы и минусы самозанятости, чтобы принять решение о переходе в новый статус.

28% пока находятся в сомнениях, и лишь 22% опрошенных россиян точно не рассматривают вариант получения статуса самозанятого и работы в этом формате.

Более того, 97% участников опроса сказали, что они готовы переквалифицироваться, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда, рост по сравнению с 2020 годом составил 11 п.п. Все это говорит о том, что в условиях пандемии и геополитической турбулентности люди приняли ответственность за свое трудоустройство на себя и перестали надеяться на долгосрочный наём как гарантию защиты своих интересов.

«Работодатели также нацелены на форматы частичной занятости. Так, только за последний месяц российские работодатели разместили на hh.ru более 90000 вакансий, предполагающих подработку и другие форматы частичной занятости. Это на 73% больше, чем весной 2022 года. Чаще всего это работа в сфере продаж, административного персонала, транспорта и маркетинга. Большинство работодателей готовы рассматривать соискателей без опыта работы или трудоустраивать школьников на летние каникулы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Исследование hh.ru показывает также, что потребность в дополнительном заработке есть у представителей почти всех профессиональных сфер рынка труда. Лишь работники сферы добычи сырья чаще всего отмечали, что не ищут подработку. Вполне вероятно, что связано это с одним фактором – именно сфера добычи сырья на данный момент является одной из самых высокооплачиваемых в России, обгоняя по зарплатам ИТ-сектор, консалтинг и банковское дело (наглядно на диаграмме).

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