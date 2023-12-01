У российского бизнеса на треть выросла потребность в специалистах по информационной безопасности

В преддверии Международного дня защиты информации, которому 30 ноября исполнилось уже 35 лет, эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы специалисты по защите информации на данный момент. А также какие есть перспективы у данной профессии.

С января по конец ноября 2023 года работодатели разместили более 4,7 вакансий для специалистов по информационной безопасности. По сравнению с тем же периодом 2022 потребность в таких кадрах у бизнеса выросла на 27% в целом по стране. На Северо-Западе также держится повышенный спрос: более 650 вакансий в сфере инфобезопасности, что на 26% больше, чем в прошлом году. Петербург находится на втором месте в РФ по спросу на таких специалистов.

Средняя зарплата в вакансиях для «безопасников» сейчас достигает 70000 рублей. По сравнению с прошлым годом работодатели подняли доход на 6782. При этом в регионах СЗФО компании готовы платить еще больше. Так, в Петербурге рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ от 75000 до 114943, в Ленобласти от 80000 до 114143 рублей, в Псковской области – от 65230 до 88876 рублей.

Судя по доле объявлений о работе, наиболее острая потребность в специалистах по инфобезопасности в 2023 году держится, как и в прошлые периоды, у компаний из ИТ-отрасли (каждая пятая или 23% вакансий), финансовый и банковский сектор, у нефтегазовых компаний, а также в госсекторе.

Напомним, ранее эксперты hh.ru составили рейтинг профессий будущего, в котором первое место занят именно специалист по кибербезопасности. Востребованности специалистов по кибербезопасности способствуют развитие блокчейна и рынка криптовалют, а также форм и механизмов киберпреступности в ближайшие годы.

Между тем нуждаются в данных кадрах работодатели и из других сфер и отраслей. При этом платить они готовы зарплаты в 2-3 раза превышающие средний доход россиянина (52000 рублей) вне зависимости от региона и местонахождения офиса компании: