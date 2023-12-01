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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.23 12:00

У российского бизнеса на треть выросла потребность в специалистах по информационной безопасности

В преддверии Международного дня защиты информации, которому 30 ноября исполнилось уже 35 лет, эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы специалисты по защите информации на данный момент. А также какие есть перспективы у данной профессии.

С января по конец ноября 2023 года работодатели разместили более 4,7 вакансий для специалистов по информационной безопасности. По сравнению с тем же периодом 2022 потребность в таких кадрах у бизнеса выросла на 27% в целом по стране. На Северо-Западе также держится повышенный спрос: более 650 вакансий в сфере инфобезопасности, что на 26% больше, чем в прошлом году. Петербург находится на втором месте в РФ по спросу на таких специалистов.

Средняя зарплата в вакансиях для «безопасников» сейчас достигает 70000 рублей. По сравнению с прошлым годом работодатели подняли доход на 6782. При этом в регионах СЗФО компании готовы платить еще больше. Так, в Петербурге рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ от 75000 до 114943, в Ленобласти от 80000 до 114143 рублей, в Псковской области – от 65230 до 88876 рублей.

Судя по доле объявлений о работе, наиболее острая потребность в специалистах по инфобезопасности в 2023 году держится, как и в прошлые периоды, у компаний из ИТ-отрасли (каждая пятая или 23% вакансий), финансовый и банковский сектор, у нефтегазовых компаний, а также в госсекторе.

Напомним, ранее эксперты hh.ru составили рейтинг профессий будущего, в котором первое место занят именно специалист по кибербезопасности. Востребованности специалистов по кибербезопасности способствуют развитие блокчейна и рынка криптовалют, а также форм и механизмов киберпреступности в ближайшие годы.

Между тем нуждаются в данных кадрах работодатели и из других сфер и отраслей. При этом платить они готовы зарплаты в 2-3 раза превышающие средний доход россиянина (52000 рублей) вне зависимости от региона и местонахождения офиса компании: 

Вакансия

Зарплата

Ссылка

Отрасль\сфера работодателя

Специалист по информационной безопасности в IT

от 200 000 ₽ до вычета налогов

https://spb.hh.ru/vacancy/87490886

Крупный обувной ретейл

Специалист по информационной безопасности

от 200 000 ₽ на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/88650727

Банковская сфера

Специалист по информационной безопасности

от 280 000 ₽ на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/89094951

Разработка программного обеспечения

Старший специалист по информационной безопасности

до 200 000 ₽ до вычета налогов

https://spb.hh.ru/vacancy/87584504

Атомная промышленность

Специалист по информационной безопасности

от 144 000 ₽ на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/88328245

Коллекторская деятельность

Специалист по информационной безопасности

от 150 000 до 150 000 ₽ на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/88246904

Охранная деятельность

Главный специалист по информационной безопасности

до 189 500 ₽ до вычета налогов

https://spb.hh.ru/vacancy/89555561

Аптечная сеть

Ведущий специалист по информационной безопасности

от 150 000 ₽ на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/84856416

Здравоохранение

Специалист по информационной безопасности

до 200 000 ₽ на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/88524271

Сеть магазинов одежды

Специалист по информационной безопасности

до 140 800 ₽ до вычета налогов

https://spb.hh.ru/vacancy/89132967

Производство сантехники

 

 

Комментарии

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