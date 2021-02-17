Мурманская область. Арктика (16+)17.02.21 13:00
У рыбаков Северного бассейна большая рыбалка не задалась
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 15 февраля текущего года составил 532,53 тысячи тонн, что на 85,98 тысячи тонн, или на 13,9%, меньше уровня 2020 года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 52,31 тысячи тонн (-8,02 тысячи тонн, или -13,3%). На промысле трески вылов составил 39,44 тысячи тонн (-4,72 тысячи тонн), пикши – 9,56 тысячи тонн (-1,08 тысячи тонн).
Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 41,4 тысячи тонн (+0,8 тысячи тонн или +2%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 0,9 тысячи тонн (-2,4 тысячи тонн, или -73,4%).
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