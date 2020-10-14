Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 13:15
У рыбаков Северного бассейна общий объём добычи морепродуктов составил 408 тысячи тонн
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями на 12 октября составил 4 049,35 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 64,73 тысячи тонн), что на 8,04 тысячи тонн, или на 0,2%, больше уровня 2019 года.
В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 408,09 тысячи тонн (-18,86 тысячи тонн или -4,4%). На промысле трески вылов составил 260,58 тысячи тонн (-22,98 тысячи тонн), пикши – 65,48 тысячи тонн (+4,61 тысячи тонн).
Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 250,7 тысячи тонн (-14,6 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 247,9 тысячи тонн (-20,9 тысячи тонн).
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