У рыбаков Северного бассейна общий объём добычи снизился на 4,5%

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 19 октября составил 4 млн 143,51 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 75,09 тысячи тонн), что на 9,23 тысячи тонн, или на 0,2% больше уровня 2019 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 416,91 тысячи тонн (-19,7 тысячи тонн, или -4,51%). На промысле трески вылов составил 265,21 тысячи тонн (-22,78 тысячи тонн), пикши – 66,41 тысячи тонн (+3,78 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 257,8 тысячи тонн (-12,2 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 255,5 тысячи тонн (-28 тысячи тонн).