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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 15:30

У рыбаков Северного бассейна улов ниже показателей прошлого года

Общий российский вылов рыбы и морепродуктов к 13 июня 2022 года составил, по данным системы мониторинга Росрыболовства, 2,16 млн тонн, что на 64,36 тысячи тонн или на 3,1% больше уровня 2021 года, сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Вылов на Северном рыбохозяйственном бассейне составил 245,93 тысячи тонн, что на 1,09 тысячи тонн, или на 0,44% меньше уровня 2021 года. На промысле трески добыто 115,7 тысячи тонн, что на 23,9 тысячи тонн меньше уровня 2021 года, пикши – 28,5 тысячи тонн, что на 3,67 тысячи тонн больше уровня 2021 года.

Объём добычи российским рыбопромысловым флотом в исключительных экономических зонах иностранных государств составил 213,7 тысячи тонн — на 14,3% ниже уровня соответствующего периода 2021 года в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 49,3 тысячи тонн (на 35,4 тысячи тонн, или на 41,8% ниже показателей 2021 года).

 

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