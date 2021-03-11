У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна большая рыбалка не задалась

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 9 марта текущего года составил 887,38 тысячи тонн, что на 159,42 тысячи тонн, или на 15,2%, меньше уровня 2020 года.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна общий объём добычи составил 90,18 тысячи тонн (-12,49 тысячи тонн, или -12,17%). На промысле трески вылов составил 69,07 тысячи тонн (-7,17 тысячи тонн), пикши – 13,9 тысячи тонн, (-1,75 тысячи тонн).

Объём добычи в зонах иностранных государств составил 55,1 тысячи тонн (-6,4 тысячи тонн, или -10,3%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 36,3 тысячи тонн (-4,4 тысячи тонн, или -10,7%).