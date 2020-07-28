У североморцев в большинстве случаев фиксируются лёгкая и средняя тяжесть инфекции COViD-19

Ситуацию с коронавирусом в Североморске прокомментировал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Евгений Шлейфер. Он сообщил, что на сегодняшний день в муниципалитете 28 новых случаев COViD-19. Это средний показатель. Ситуация выравнивается, специалисты фиксируют снижение заболеваемости.

- Я считаю, что мы вышли на плато, как и Мурманская область. Ситуация довольно благополучная. У североморцев в большинстве случаев фиксируются лёгкая и средняя тяжесть инфекции. Если раньше заболевание горожане переносили бессимптомно, то сейчас оно чаще всего протекает, как ОРВИ. Пневмонии есть, но их немного, - рассказал Евгений Шлейфер.

В ЗАТО в основном отмечаются семейные очаги инфекции. В зоне риска - работники здравоохранения, поскольку у них максимальных контакт с пациентами. К сожалению, в Североморске есть и летальные случаи - это люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания.

Статистические данные, опубликованные Мурманским оперативным штабом 20 и 21 июля, заставили жителей флотской столицы поволноваться: 68 заболевших в понедельник, ещё 85 – во вторник. Но речь в данном случае не о резком ухудшении эпидемиологической ситуации. Высокая выявляемость инфицированных — результат большого количества проведённых тестов.

- Мы надеемся, что в дальнейшем ситуация будет развиваться благополучно, но расслабляться нельзя. Скоро люди начнут возвращаться из отпусков, не стоит исключать, что они могут привезти COViD-19 из других регионов. Необходимо беречь себя, соблюдать масочный режим и не собираться большими компаниями, - пояснил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Евгений Шлейфер.

Что касается Дня ВМФ, в Североморске он прошёл с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В городе была организована раздача защитных масок, дезинфекция на Приморской площади и прилегающих к ней территориях проводилась до и после праздника. Такой подход к организации мероприятий себя оправдывает.

Как рассказал Евгений Шлейфер, резкого всплеска заболеваемости после проведения парада Победы во флотской столице зафиксировано не было, и сейчас его быть не должно.