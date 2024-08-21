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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.24 17:30

У северян появилась возможность подать через «Госуслуги» заявление о проведении профилактического визита или консультирования в рамках земельного надзора

Управление Росреестра по Мурманской области сообщает о возможности записаться через портал «Госуслуги» на консультацию к государственному земельному инспектору, а также оставить заявку на проведение профилактического визита.

Подать заявление на консультацию по вопросам контроля и надзора можно с помощью интерактивной формы по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/625710/1/form. После получения заявки с вами свяжется земельный инспектор и проведёт бесплатную консультацию (по телефону или видеосвязи). Если вы запросили ответ в письменном виде, он придёт в течение 10 рабочих дней в «личный кабинет» на госуслугах.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, основной акцент в работе земельных инспекторов в настоящее время сделан на проведение профилактических визитов (проводится в форме беседы, административные штрафы во время такого визита не назначаются).

Подать заявление о проведении профилактического визита можно через форму по ссылке: www.gosuslugi.ru/626705/1/form. Профвизит смогут провести не раньше, чем через 10 рабочих дней после подачи заявления.

«Главная цель проведения таких мероприятий – предупреждение нарушений земельного законодательства, стимулирование землепользователей к надлежащему использованию своих участков», – прокомментировала начальник отдела государственного земельного надзора областного Росреестра Татьяна Швейцер.   

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