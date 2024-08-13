У соискателей растут требования к компаниям и условиям работы. Hh.ru узнало, что изменилось в запросах людей

Опрос hh.ru показал, что лишь 5% местных опрошенных работодателей не заметили роста требований у кандидатов. А вот 95% - признали, что рост запросов есть, причём 50% из них заявили, что ряд требований имеют уже массовый характер.

«В ходе опроса работодателей выяснилась масса интересного, что изменилось в поведении и настроении соискателей. Например, 70% работодателей уверены, что в основе роста требований кандидатов к вакансиям или потенциальной компании-работодателю лежит осведомленность кандидата о дефиците кадров. На втором месте стоит повышенная самооценка кандидата (32%), а на третьем – осведомленность о низкой конкуренции за рабочие места (20%)», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Причём, по мнению работодателей, повышенные требования предъявляют соискатели из таких сфер, как «Информационные технологии» (80%), «Топ-менеджмент» (69%) и «Маркетинг» (61%). Наименее требовательными оказались кандидаты из профобластей «Массовый, линейный персонал» (26%), «Производственный персонал» (24%) и «Рабочий персонал» (23%).

Что чаще всего требуют соискатели от компании?

Среди самых распространенных требований к работодателю – зарплата выше указанной в вакансии (это отметили 80% респондентов). Затем следует требование к локации офиса/места работы (54%) и нестандартный (неполный) рабочий день (32%). Ещё 20% соискателей хотят отдельный кабинет в офисе. Кроме того, 40% соискателей хотят, чтобы работодатели приняли их на работу без оформления трудового договора.

Ещё треть соискателей (31%) стали запрашивать больше различных бонусов (скидки от компании, ДМС, страхование, подарки детям и др.). Интересно, что в 18% случаев соискатели интересуются на собеседованиях знаком зодиака будущего руководителя, полом, возрастом и другими неделовым качествами. Реже всего от кандидата можно услышать требования к наличию детского сада (4%).

Как к повышенным требованиям относятся работодатели и кому готовы уступать?

Примечательно, что лояльность к необычным требованиям соискателей работодатели чаще проявляют к кандидатам из сфер «Топ-менеджмента» (51% всегда готовы рассмотреть требования), «Информационные технологии» (46%) и «Финансы» (23%). Категорически не готовы рассматривать необычные требования кандидатов и уступать соискателям из профобластей «Массовый, линейный персонал» (49% ответили отрицательно), «Рабочий персонал» (45%) и «Юристы» (42%).

На вопрос о том, по какой причине руководители готовы удовлетворить повышенные требования кандидата к вакансии/компании-руководителю, большинство отметили исключительную ценность кандидата (73% опрошенных). Также напомнили о ситуации дефицита кадров (58%) и подчеркнули значимость бренда работодателя (20%). Главными причинами, по которым работодатели не готовы рассматривать необычные требования соискателей, являются финансовые расходы (50%), правовые риски (50%) и запрет руководства (43%).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».