У сотрудника областного музея во время таможенного осмотра были обнаружены незадекларированные музейные предметы

Нашей редакции от источника близкого к правоохранительным органам стало известно, что оперативники УФСБ России по Мурманской области совместно с сотрудниками Мурманской таможни выявили попытку незаконного перемещения через Таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Как нам стало известно, в ходе таможенного контроля при пересечении государственной границы в МАПП «Борисоглебск» у руководителя Государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманской областной краеведческий музей» в ручной клади (сумке) были обнаружены незадекларированные музейные предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ и подлежащие таможенному декларированию.

Во время роасследования инцидента выяснилось, что целью вывоза музейных предметов в Королевство Норвегия являлось их экспонирование на выставке «Женщины безграничной войны», проводимой в Киркенесе в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею освобождения губернии Финнмарк от немецкой оккупации Советской Армией.

Несмотря на отсутствие у сотрудника музея планов по вывозу и невозвращению в Россию указанных предметов, им были грубо нарушены правила гражданского оборота и в нарушение федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» созданы условия возможной утраты нашей страной культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда страны.

В отношении должностного лица отделом дознания Северо-Западного таможенного управления по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ