У спецназовцев Северного флота появился новый спортивный городок

В одной из воинских частей специального назначения Северного флота, дислоцированной в Мурманской области, сооружён новый спортивный городок с современными уличными тренажёрами и традиционными гимнастическими снарядами – брусьями и турниками.

В его торжественном открытии приняли участие руководитель проверочной комиссии управления физической подготовки и спорта ВС РФ подполковник Алексей Машков и помощник командующего флотом – начальник физподготовки и спорта Северного флота полковник Павел Кошкарёв. После краткого митинга они перерезали символическую красную ленту.

Тренажёры, установленные в новом спортивном городке, предназначены для тренировок различных групп мышц военнослужащих с использованием собственного веса. Подобные современные спортивные объекты не только помогут спецназовцам Северного флота в организации их занятий физической подготовкой и спортом, но и в развитии физических качеств необходимых для решения боевых задач.

Как сообщает пресс-служба СФ, спортивный городок был построен на средства, целенаправленно выделенные управлением физической подготовки и спорта ВС РФ в рамках программы по обновлению учебно-материальной и спортивной базы воинских частей в военных округах и на Северном флоте.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435687@egNews