У строгих руководителей подчиненные зарабатывают больше

Всего 6% россиян признаются, что показывают лучшие результаты под жестким контролем начальника. 3 из 4 утверждают, что работают продуктивнее, если контроль отсутствует. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт работы.

Большинство работающих россиян убеждены: тотальный надзор руководителя только мешает. Свою продуктивность они оценивают как максимальную именно тогда, когда начальник не вмешивается в процесс. Сторонников жесткого стиля управления всего 6% (5 лет назад было 8%) — чаще всего они объясняют это неуверенностью в себе или боязнью подвести коллег и компанию в целом. Доля тех, кто против тотальной опеки управленцев, составляет 74%.

Мужчины чуть чаще женщин отмечают высокую продуктивность при отсутствии активного вмешательства начальства (76 и 73% соответственно).

Молодёжь чуть чаще тех, кто старше, оказывается не готова к работе без надзора: 9% респондентов до 35 лет заявляют, что лучше трудятся именно при жёстком контроле, среди граждан 45+ таких только 3%.

Чем выше доход, тем чаще респонденты говорят, что им комфортнее работать в свободном режиме: среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей такой подход предпочитают 70% (а 7% выбирают жесткий контроль), а среди опрошенных, зарабатывающих свыше 150 тысяч, — уже 80% (и лишь 3% — за контроль).

Оценивая стиль своего нынешнего руководителя, работающие россияне все чаще называют его мягким и либеральным — таких уже 41% (в 2021 году было 38%). Доля строгих начальников сократилась до 31% (пять лет назад было 35%). Причем о жесткости начальства чаще рассказывала молодежь до 35 лет (35% называют своих руководителей авторитарными). Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще называют своих управленцев строгими (29%), чем опрошенные, зарабатывающие меньше (22—25%).

Время проведения опроса: 14—22 мая 2026 года.

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды.
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
