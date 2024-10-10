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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.24 12:00

У свыше половины российских компаний не хватает иностранной рабочей силы

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какой персонал российские компании привлекают из стран дальнего зарубежья, с какими проблемами сталкиваются при взаимодействии с иностранными работниками и каковы планы по международному найму.

Лишь 12% из опрошенных компаний активно практикуют рекрутинг из стран дальнего зарубежья. По сравнению с 2022–2023 годами объём найма иностранных сотрудников в течение 2024 года вырос у каждой третьей (33%) опрошенной компании, почти в каждой четвертой (23%) он остался без изменений, а у 40% снизился.

Наиболее востребованными категориями персонала, который привлекают со всего мира, являются рабочий персонал (грузчик, разнорабочий, кладовщик и т. д.) (53%), строительные специальности (маляр, штукатур и т. д.) (35%), линейный обслуживающий персонал (кассир, официант, уборщик и т. д.) (25%) и производственный персонал (инженер по обслуживанию станков, оператор производственной линии и т. д.) (23%).

На долю топ-менеджмента и офисных вспомогательных функций (юрист, бухгалтер и т. д.) пришлось 15% и 5% ответов соответственно.

Свыше половины (53%) из опрошенных компаний сегодня испытывают нехватку привлекаемых из-за рубежа рабочих ресурсов, 46% в той или иной степени удовлетворены текущими объёмами найма внешних мигрантов.

Чаще всего в российских компаниях трудятся иностранные сотрудники из стран СНГ и ЕАЭС (48%), Евросоюза (33%), стран Азии (КНР, КНДР, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и др.) (28%). На долю стран Африки (ЦАР, Нигерия, Зимбабве и др.) и Ближнего Востока (ОАЭ, Иордания, Израиль и др.) приходится по 10%.

38% готовы нанимать больше иностранных работников со всех регионов мира. Ещё столько же – готовы сосредоточиться только на странах СНГ. 7% ответили, что не готовы нанимать больше мигрантов, чем сейчас. При этом российские компании выразили готовность нанимать ещё большее число трудовых мигрантов из Индии и стран Ближнего Востока (по 57% ответов), Китая (50%), Евросоюза и Вьетнама (по 43%). Страны Африки и Северная Корея оказались не самыми популярными направлениями найма иностранной рабочей силы, они набрали по 36% ответов от компаний.

При найме работников из стран Азии российские компании регулярно сталкиваются с проблемами поиска нужных специалистов (45%), испытывают сложности в коммуникациях с диаспорами в целях рекрутинга и оформлением, размещением вакансий для иностранных работников (по 36%). Также для стран Азии характерна проблема языкового барьера (45% регулярно сталкиваются с ним). 

При найме в странах Африки у российских компаний актуальны все проблемы, возникающие в процессе рекрутинга – у половины опрошенных сложности с оформлением трудовых патентов, подачей квот, поиском нужных специалистов, оформлением и размещением вакансий, коммуникациями с диаспорами в целях рекрутинга. При этом большинство (75%) компаний с сотрудниками из Африки в штате заявили, что никогда не сталкивались с межэтническими конфликтами в коллективе или общим неприятием в нём.

При найме и взаимодействии с иностранными работниками из стран ЕС и Ближнего Востока российские компании не выделяют какую-либо определенную проблематику, кроме языкового барьера.

Лишь каждая пятая (20%) из опрошенных компаний отмечает, что испытывает трудности с наймом иностранных сотрудников в рамках существующей системы квот, свыше половины (53%) неудобно это делать в той или степени. При этом только каждая шестая (15%) компания готова организовать ввоз мигрантов из дальнего зарубежья при привлечении любых доступных посредников/партнёров для ввоза, а 13% готовы выстраивать этот процесс самостоятельно. Большинство (43%) компаний не готовы без внешней помощи участвовать в организации ввоза иностранной рабочей силы. Минимальная доля компаний готова обращаться за содействием к агентству-посреднику (10%) или к диаспорам и посольствам (8%).

38% компаний не готовы обеспечить жильём трудовых мигрантов. Каждая третья (33%) готова предоставить общежитие, 18% - арендовать квартиры. 8% обеспечивают проживание в вахтовых посёлках и лишь 5% готовы к предоставлению любого вида жилья в зависимости от персонального запроса иностранного работника.

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