У трети переехавших в СЗФО соискателей на поиск новой работы уходит больше месяца, а у 41% после релокации выросли доходы

Служба исследований hh.ru выяснила, как долго соискатели после переезда в регионы СЗФО ищут работу, а также меняется ли их доход после смены места жительства.

Исследование показало, что 55% опрошенных живут и работают в том же регионе СЗФО, где и родились. Ещё 34% опрошенных переехали в регионы СЗФО более трёх лет назад, 11% - менее трёх лет назад (из них 5% – в пределах года).

С точки зрения профессии переехавших когда-то работников чаще всего можно встретить в сфере науки и образования (60%), а также среди строителей и представителей туризма и общепита (по 55%). А вот реже всего меняют место жительство ради работы представители рабочего персонала (66%), HR-специалисты и транспортники (по 60% в каждой сфере).

Также опрос показал, что среди тех, кто переехал в регионы СЗФО, треть (30%) искали работу на новом месте жительства больше месяца, у 15% на это ушло от двух до четырех недель, 7% трудоустроились меньше, чем за две недели, 20% - за несколько дней. Ещё 20% переехавших пока не искали работу и живут за счёт накоплений. Ещё 9% изначально решились на релокацию, потому что им предложили работу в регионах СЗФО. Последние чаще всего встречаются среди высшего менеджмента (41%), строителей (29%) и производственных специалистов (26%).

Интересно, что у 41% россиян после переезда в регионы СЗФО увеличилась заработная плата, у 38% - наоборот, сократилась, у 22% осталась без изменений. О росте дохода после переезда чаще всего сообщают маркетологи (72%) и высший менеджмент (70%), представители сферы производства (68%) и ИТ-специалисты (64%), а о падении доходов – административный персонал (20%), строители и транспортники (по 19% в каждой сфере).