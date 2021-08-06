У юбилейной трубы, которая с весны ждала своего часа около здания администрации Североморска, появилась памятная табличка

Её доставили в муниципалитет в канун 70-летия города. На этой неделе трубу уложили на границе двух муниципалитетов - в районе реки Грязной, где сейчас идёт строительство нового водовода. Специалисты «Североморскводоканала» тянут ветку из Сафоново в Росляково.

- Так совпало, что незадолго до празднования 70-летия Североморска предприятие-производитель трубной продукции сообщило, что скоро нам будет отгружена 1111-я труба. Это единственный подобный производитель, и он отслеживает все действия, которые происходят в масштабах страны: у них есть карта труб, которые укладываются, в том числе и у нас. Я предложил приурочить эту красивую цифру к юбилею города. В апреле ещё было рано начинать работы, поэтому была изготовлена памятная табличка, а труба временно установлена перед администрацией как арт-объект. Теперь она уложена здесь, можно сказать, на историческом месте: у речки Грязной, которая, по сути, стала границей нашего ЗАТО, когда Росляково отошло к Мурманску, - рассказал директор «Североморскводоканала» Александр Каменев.

Памятную табличку руководитель Североморска передал на хранение коллективу предприятия, которое в этом году отметит 65-летний юбилей. Место строительства водовода он посетил в рамках рабочей поездки.

Как сообщает администрация ЗАТО г.Североморск, позитивным моментом встречи также стало поздравление начальника участка Аркадия Лесных с 50-летием. Глава ЗАТО Олег Прасов и председатель городского Совета депутатов Евгений Алексеев пожелали юбиляру здоровья и благополучия и вручили памятный подарок.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11189-1111-aya-truba-teper-chast-novogo-vodovoda/