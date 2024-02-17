У юных хоккеистов Печенгского округа – тренировочные сборы «Красная машина»

В Заполярном с 16 по 18 февраля проходят тренировочные сборы юных хоккеистов Печенгского округа по нацпрограмме подготовки хоккеистов «Красная машина».

Сборы по традиции проводят в формате тренировок в зале спорткомплекса «Дельфин» и на льду крытого корта. В них участвуют юные хоккеисты из секций города Заполярный, посёлков Никель и Спутник. Это около 100 юных спортсменов.

Во время сборов бесценный опыт обретают и наставники юных хоккеистов. Кроме того, они получают серию материалов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» для групп в возрасте от 5 до 16 лет и пособия для вратарей.

Сборы завершатся спортивным фестивалем с участием победителя и серебряного призёра чемпионата мира среди юниоров, двукратного бронзового призёра молодёжного чемпионата мира, выступавшего в клубах Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никиты Филатова, а также хоккейного блогера Vobonа.

Гостями фестиваля в разные годы становились Виталий Прошкин, Владимир Антипов, Ирек Гимаев, Александр Свитов, Никита Никитин, Евгений Артюхин и другие прославленные российские хоккеисты.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, главным партнёром тренировочных сборов выступает «Норникель». Компания является официальным партнёром Федерации хоккея России и генеральным партнёром национальной программы «Красная машина». Одно из значимых направлений сотрудничества ФХР и «Норникеля» – специально разработанная программа развития хоккея в регионах, где работают предприятия компании. Она включает в себя широкий спектр учебных и тренировочных мероприятий как для юных хоккеистов, так и для специалистов – хоккейных тренеров и судей.

Фото (интернет-издание Kn51): https://gov-murman.ru