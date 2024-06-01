Мурманская область. Арктика (16+)01.06.24 18:00
У юных мурманчан впереди лето и отдых на берегу Чёрного моря
В конце мая на отдых в оздоровительные учреждения, расположенные на территории черноморского побережья России, отправились организованные группы школьников.
402 юных мурманчанина побывают в лагере «Медвежонок» Геленджикского района и в лагере «Юбилейный» Туапсинского района в июне.
Как сообщает администрация города Мурманска, в течение 21 дня мурманские школьники будут наслаждаться южным солнцем, тёплым морем, красотой юга нашей страны. Ребят ждут увлекательные мероприятия, экскурсии, знакомство с историческими объектами и достопримечательностями.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27482&page=1
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