У юных мурманчан впереди лето и отдых на берегу Чёрного моря

В конце мая на отдых в оздоровительные учреждения, расположенные на территории черноморского побережья России, отправились организованные группы школьников.

402 юных мурманчанина побывают в лагере «Медвежонок» Геленджикского района и в лагере «Юбилейный» Туапсинского района в июне.

Как сообщает администрация города Мурманска, в течение 21 дня мурманские школьники будут наслаждаться южным солнцем, тёплым морем, красотой юга нашей страны. Ребят ждут увлекательные мероприятия, экскурсии, знакомство с историческими объектами и достопримечательностями.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27482&page=1