У законопроекта об отмене НДФЛ для многодетных семей стало больше сторонников

Работающих родителей в семьях с тремя и более детьми могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц: законопроект внесен на обсуждение в Госдуму. 6 из 10 экономически активных россиян поддерживают эту инициативу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

Россияне стали чаще поддерживать идею об отмене НДФЛ для работающих родителей многодетных семей: 62% сегодня против 56% в ноябре прошлого года. Мужчины одобряют законопроект чаще женщин (68 и 55% соответственно).

Россияне от 35 до 44 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Уровень поддержки идеи растёт с увеличением доходов опрошенных: 57% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 65% среди граждан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей.

Реже других об одобрении законопроекта говорили бездетные россияне (51%), чаще всего — родители многодетных семей (90%).

Время проведения опроса: 27—29 февраля 2024 года.