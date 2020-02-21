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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.20 10:45

У застройщиков «ломка», а банки отказываются им давать деньги

Причиной роста цен на жилье стал жёсткий контроль за компаниями-застройщиками со стороны банков после перехода отрасли на проектное финансирование, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на круглом столе в Госдуме.

По его словам, стоимость квадратного метра растёт не из-за перехода на проектное финансирование, пишет «Российская газета». «Большое количество объектов ещё достраивается по старой схеме, - подчеркнул замминистра, -а из-за рыночных условий: стоимости металла, материалов, из-за «белых» зарплат, которые строители начали платить. Потому что все видят банковское сопровождение жёсткое, отрасль обеляется. Она не может и обеляться, и оптимизировать свои затраты».

Зампред Центробанка Ольга Полякова сообщила, что банки отказывают в предоставлении финансирования примерно по 40% заявок застройщиков. «Банки не готовы кредитовать низкомаржинальные проекты. Но в первую очередь банки не готовы кредитовать застройщиков с отрицательной деловой репутацией», - сказала она. Частая причина отказов - плохое качество подготовки пакета документов для банков не только застройщиками, но и региональными властями, выдающими разрешительные документы.

По плану нацпроекта «Жильё и городская среда» к концу 2021 года в России должно строиться около 160 млн квадратных метров жилья, это примерно вдвое больше, чем сейчас. При этом, отметил Стасишин, с учётом нынешней ставки по ипотеке в 9% спроса на такое количество метров новостроек нет. «Необходимо работать с доступностью жилья. Но она не должна идти через снижение стоимости квадратного метра», - подчеркнул замминистра.

По данным Минстроя, за прошлый год почти на 40% снизилось число новых строительных площадок. Стасишин связывает это с отсутствием «возможности и мощности магистральных сетей в городах для реализации новых проектов». У застройщиков, которые перешли на использование счетов эскроу, нет возможности заложить в стоимость проекта строительство магистральных сетей, дорог, а иногда и социальных объектов. Чтобы решить эту проблему, Минстрой меняет подходы к программе «Стимул».

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