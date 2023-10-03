У женщин больше шансов на карьеру в предпринимательстве, а не в найме, считают россияне

Только 56% россиян уверены в равных возможностях мужчин и женщин добиться успехов в качестве наемного работника. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных россиян из всех округов страны.

Шансы мужчин и женщин стать успешными, работая в найме, примерно равны, считают 56% опрошенных. Интересно, что в одинаковые возможности представителей обоих полов построить прибыльный бизнес, верят чаще (64%).

О том, что добиться успехов в найме больше шансов у мужчин, говорили 26% респондентов, в женщин верят почти в 4 раза реже (7%). Причем представительницы прекрасного пола уверены в повышенных шансах мужчин чаще, чем сами мужчины (31 и 21% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп в равные возможности чаще всего верят представители таких «мужских» профессий как системные администраторы и программисты (71 и 69% соответственно).

О повышенных шансах мужчин чаще говорили представительницы таких сугубо «женских» сфер деятельности как операторы кол-центров и офис-менеджеры (44 и 43%), впрочем, они же были уверены в том, что построить прибыльный бизнес также проще мужчинам.

В шансы женщин добиться успехов в качестве наёмного работника верят менеджеры по продажам (11%). Но чаще других такого мнения придерживаются продавцы (17%). Представители сферы сбыта, большинство которых — женщины, уверены и в возможностях слабого пола добиться успехов в предпринимательстве.

Время проведения опроса: 15—27 сентября 2023 года.