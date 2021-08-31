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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.21 11:00

У жителей Мурманска вызывают недоумение подходы к ремонту дорог

За минувшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1217 сообщений, оставленных северянами в соцсетях и на портале «Наш Север». Об этом на вчерашнем оперативном совещании в правительстве сообщила заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», далее идут «Благоустройство», «Дороги» и «Здравоохранение».

В блоке «ЖКХ» поступали сообщения от североморцев об отсутствии горячей воды. Как выяснилось, её подача прекратилась из-за капремонта сетей филиала АО «МЭС».

От жителей Мурманска и Полярного большое количество жалоб было получено на протечку кровель. В управляющие компании были направлены требования об устранении проблем.

«Прошу каждый муниципалитет, где такая жалоба есть, не просто рассчитывать на выданное предписание, а вместе с ГЖИ и управляющими компаниями сделать так, чтобы эти кровли не текли. Это принципиально важный вопрос. Прошу всех глав муниципалитетов обратить на это внимание», — отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Благоустройство» жалобы касались благоустройства общественных пространств, мурманчане недовольны сроками ремонтов дворов.

Также пользователи соцсетей требовали провести уборку по адресам: улица Героев Рыбачьего, 26; улица Шмидта, 1; улица Володарского; проспект Ленина, 19-23 в Мурманске. По этим сигналам специалисты Управления дорожного хозяйства приводят территорий в надлежащее состояние.

Блок «Дороги» представлен сообщениями северян о ямах на дорогах, ненадлежащем содержании и ремонте тротуаров, а также неудобствах, связанных с дорожными ремонтами.

У жителей Мурманска вызывают недоумение подходы к ремонту дорог: старый асфальт снимается, а новый не укладывается. Администрация дала ответ, что подрядчика оштрафуют в случае невыполнения работ в срок.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Здравоохранение» наиболее часто граждане сигнализировали о нехватке врачей и проблемах с записью к врачу.

 

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