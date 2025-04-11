У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной

Аналитика hh.ru показывает, что местные соискатели продолжают активно искать работу: за последний месяц они обновили более 20 тысяч резюме. Это на 42% больше, чем весной 2024 года, а также на 11% больше, чем месяцем ранее. То есть желание сменить работу растёт уже который месяц подряд, а также превышает прошлогоднюю соискательскую активность. Эксперты hh.ru выяснили, почему местные жители решили сменить работодателя в 2025 году.

Кто ищет работу в Мурманской области?

Аналитика hh.ru показывает, что «костяк» рынка труда региона на данный момент составляют рабочие профессии. Соискатели из этой сферы обновили за последние 30 дней более 4 тысяч резюме. Следом по числу желающих найти работу идёт обслуживающий и домашний персонал (более 3,4 тысячи соискателей). На третьем месте по числу кандидатов оказались сразу две сферы – транспорт и логистика, а также продажи (по 3 тысячи соискателей).

А вот увеличили свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего соискатели, связанные со сферой автобизнеса: их число выросло на рынке труда Мурманской области сразу на 137%. Удивительно, но факт – местные кадры из транспортного сектора стали на 78% чаще искать работу. Также на 73% стали больше выходить на региональный рынок труда и сотрудники сферы общепита и туризма. Примечательно, что за месяц на рынке труда соискательская активность сократилась только в одной области – в ритейле (-3%).

Динамика резюме в Мурманской области за месяц:

Профессиональная область Динамика резюме Среднее количество резюме, в тыс. Автомобильный бизнес 137% 0,3 Транспорт, логистика, перевозки 78% 3,0 Туризм, гостиницы, рестораны 73% 1,2 Домашний, обслуживающий персонал 62% 3,4 Рабочий персонал 58% 4,0 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 55% 0,1 Безопасность 49% 0,7 Продажи, обслуживание клиентов 45% 3,0 Строительство, недвижимость 30% 2,9 Наука, образование 30% 0,5 Медицина, фармацевтика 29% 0,5 Административный персонал 28% 2,4 Стратегия, инвестиции, консалтинг 23% 0,3 Юристы 23% 0,5 Высший и средний менеджмент 22% 0,8 Добыча сырья 20% 0,7 Искусство, развлечения, массмедиа 17% 0,4 Информационные технологии 17% 1,3 Страхование 17% 0,0 Маркетинг, реклама, PR 16% 0,9 Производство, сервисное обслуживание 15% 2,6 Управление персоналом, тренинги 13% 0,5 Закупки 11% 0,4 Сельское хозяйство 9% 0,6 Финансы, бухгалтерия 8% 1,1 Розничная торговля -3% 0,9

Почему работники Мурманской области также активно мониторят рынок труда?

«Активность местных жителей на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025-го. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.

Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.

Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удалёнке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удалёнку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.