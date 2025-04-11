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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 12:00

У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной

Аналитика hh.ru показывает, что местные соискатели продолжают активно искать работу: за последний месяц они обновили более 20 тысяч резюме. Это на 42% больше, чем весной 2024 года, а также на 11% больше, чем месяцем ранее. То есть желание сменить работу растёт уже который месяц подряд, а также превышает прошлогоднюю соискательскую активность. Эксперты hh.ru выяснили, почему местные жители решили сменить работодателя в 2025 году.

Кто ищет работу в Мурманской области?

Аналитика hh.ru показывает, что «костяк» рынка труда региона на данный момент составляют рабочие профессии. Соискатели из этой сферы обновили за последние 30 дней более 4 тысяч резюме. Следом по числу желающих найти работу идёт обслуживающий и домашний персонал (более 3,4 тысячи соискателей). На третьем месте по числу кандидатов оказались сразу две сферы – транспорт и логистика, а также продажи (по 3 тысячи соискателей).

А вот увеличили свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего соискатели, связанные со сферой автобизнеса: их число выросло на рынке труда Мурманской области сразу на 137%. Удивительно, но факт – местные кадры из транспортного сектора стали на 78% чаще искать работу. Также на 73% стали больше выходить на региональный рынок труда и сотрудники сферы общепита и туризма. Примечательно, что за месяц на рынке труда соискательская активность сократилась только в одной области – в ритейле (-3%).

Динамика резюме в Мурманской области за месяц:

Профессиональная область

Динамика

 резюме

Среднее количество

резюме, в тыс.

Автомобильный бизнес

137%

0,3

Транспорт, логистика, перевозки

78%

3,0

Туризм, гостиницы, рестораны

73%

1,2

Домашний, обслуживающий персонал

62%

3,4

Рабочий персонал

58%

4,0

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

55%

0,1

Безопасность

49%

0,7

Продажи, обслуживание клиентов

45%

3,0

Строительство, недвижимость

30%

2,9

Наука, образование

30%

0,5

Медицина, фармацевтика

29%

0,5

Административный персонал

28%

2,4

Стратегия, инвестиции, консалтинг

23%

0,3

Юристы

23%

0,5

Высший и средний менеджмент

22%

0,8

Добыча сырья

20%

0,7

Искусство, развлечения, массмедиа

17%

0,4

Информационные технологии

17%

1,3

Страхование

17%

0,0

Маркетинг, реклама, PR

16%

0,9

Производство, сервисное обслуживание

15%

2,6

Управление персоналом, тренинги

13%

0,5

Закупки

11%

0,4

Сельское хозяйство

9%

0,6

Финансы, бухгалтерия

8%

1,1

Розничная торговля

-3%

0,9

 

Почему работники Мурманской области также активно мониторят рынок труда?

«Активность местных жителей на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025-го. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.

Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.

Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удалёнке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удалёнку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

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