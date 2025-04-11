У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной
Аналитика hh.ru показывает, что местные соискатели продолжают активно искать работу: за последний месяц они обновили более 20 тысяч резюме. Это на 42% больше, чем весной 2024 года, а также на 11% больше, чем месяцем ранее. То есть желание сменить работу растёт уже который месяц подряд, а также превышает прошлогоднюю соискательскую активность. Эксперты hh.ru выяснили, почему местные жители решили сменить работодателя в 2025 году.
Кто ищет работу в Мурманской области?
Аналитика hh.ru показывает, что «костяк» рынка труда региона на данный момент составляют рабочие профессии. Соискатели из этой сферы обновили за последние 30 дней более 4 тысяч резюме. Следом по числу желающих найти работу идёт обслуживающий и домашний персонал (более 3,4 тысячи соискателей). На третьем месте по числу кандидатов оказались сразу две сферы – транспорт и логистика, а также продажи (по 3 тысячи соискателей).
А вот увеличили свою активность по сравнению с весной 2024 года больше всего соискатели, связанные со сферой автобизнеса: их число выросло на рынке труда Мурманской области сразу на 137%. Удивительно, но факт – местные кадры из транспортного сектора стали на 78% чаще искать работу. Также на 73% стали больше выходить на региональный рынок труда и сотрудники сферы общепита и туризма. Примечательно, что за месяц на рынке труда соискательская активность сократилась только в одной области – в ритейле (-3%).
Динамика резюме в Мурманской области за месяц:
|
Профессиональная область
|
Динамика
резюме
|
Среднее количество
резюме, в тыс.
|
Автомобильный бизнес
|
137%
|
0,3
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
78%
|
3,0
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
73%
|
1,2
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
62%
|
3,4
|
Рабочий персонал
|
58%
|
4,0
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
55%
|
0,1
|
Безопасность
|
49%
|
0,7
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
45%
|
3,0
|
Строительство, недвижимость
|
30%
|
2,9
|
Наука, образование
|
30%
|
0,5
|
Медицина, фармацевтика
|
29%
|
0,5
|
Административный персонал
|
28%
|
2,4
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
23%
|
0,3
|
Юристы
|
23%
|
0,5
|
Высший и средний менеджмент
|
22%
|
0,8
|
Добыча сырья
|
20%
|
0,7
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
17%
|
0,4
|
Информационные технологии
|
17%
|
1,3
|
Страхование
|
17%
|
0,0
|
Маркетинг, реклама, PR
|
16%
|
0,9
|
Производство, сервисное обслуживание
|
15%
|
2,6
|
Управление персоналом, тренинги
|
13%
|
0,5
|
Закупки
|
11%
|
0,4
|
Сельское хозяйство
|
9%
|
0,6
|
Финансы, бухгалтерия
|
8%
|
1,1
|
Розничная торговля
|
-3%
|
0,9
Почему работники Мурманской области также активно мониторят рынок труда?
«Активность местных жителей на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025-го. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.
Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.
Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удалёнке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удалёнку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.