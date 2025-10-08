У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт

По данным на 1 июля 2025 года, жителям Мурманской области было выпущено 2,9 млн банковских карт. За год их количество выросло на 10%. Таким образом, на каждого жителя региона в среднем приходится по четыре карты, сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

За январь–июнь этого года с их помощью граждане совершили 217,5 млн транзакций на сумму 484,8 млрд рублей. Банковские карты по-прежнему остаются основным платёжным инструментом – 87% всех операций приходится на оплату товаров и услуг. За первое полугодие число таких транзакций достигло 188,5 млн, а их объём составил 183,2 млрд рублей.

При этом снимали наличные жители региона заметно реже: в первом полугодии они совершили 4 млн таких операций на общую сумму 76 млрд рублей. На денежные переводы с использованием банковских карт пришлось 23,4 млн транзакций. Их объём составил около 207,4 млрд рублей.

Инфраструктура для приёма платёжных карт на территории Мурманской области насчитывает 642 банкомата и 23,5 тысячи POS-терминалов. За год количество таких устройств в регионе выросло на 6,4%.