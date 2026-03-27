У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт

По данным на 1 января 2026 года, у жителей Мурманской области было 2,9 млн банковских карт. В среднем на каждого жителя региона приходится 4 банковские карты. За 2025 год северяне совершили по ним почти 436 млн операций на сумму около 986 млрд рублей.

Чаще всего жители региона пользовались картами для безналичной оплаты товаров и услуг. В прошлом году число таких операций достигло почти 428 тысяч, а их объём составил свыше 825 млрд рублей.

«Банки продолжают развивать платёжную инфраструктуру. Так, за год в регионе на 5% выросло количество POS-терминалов – до 25 тысяч устройств», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в 2025 году жители Мурманской области реже снимали наличные с карт, количество таких операций за год снизилось на 1%. Доля операций по снятию наличных составила менее 2%.