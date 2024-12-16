У жителей Мурманской области растут реальные денежные доходы

Мурманскстат опубликовал отчёт о социально-экономическом положении Мурманской области в январе-октябре 2024 года. Как отмечается в документе, в январе-сентябре 2024 года объём денежных доходов населения сложился в размере 484354 млн рублей и увеличился по сравнению с январём – сентябрём 2023 года на 15,0%.

Потребительские расходы населения в январе-сентябре 2024 года составили 337148 млн рублей и увеличились по сравнению с январём-сентябрём 2023 года на 15,3%.

Реальные денежные доходы в III квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли на 3,8%, в III квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года – на 2,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в III квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли на 4,8%, в III квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года – на 4,2%.