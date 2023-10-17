У жителей Мурманской области вырос спрос на страховые услуги

За первое полугодие этого года жители Мурманской области заключили свыше 166 тысяч договоров со страховыми компаниями. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество выросло более чем на четверть. При этом общая сумма страховых премий с января по июнь превысила 1,9 млрд рублей.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, чаще всего жители региона в первом полугодии оформляли полисы ОСАГО, на них пришлось около половины всех заключенных договоров. Средняя стоимость полиса «автогражданки» в Мурманской области составила 8,7 тысячи рублей. В сегменте добровольного страхования северяне чаще выбирали полисы страхования имущества и от несчастных случаев и болезней. Это связано с ростом объёмов розничного кредитования, которое оказывает влияние на рынок страхования в регионе.

«При оформлении кредита человек вправе приобрести страховку в любой компании, которая отвечает требованиям банка. Кредитные организации обязаны напоминать клиентам о такой возможности и не должны навязывать услуги какой-то конкретной компании. Требования к страховке банк обязан разместить на своём сайте и в местах обслуживания клиентов», – напомнила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Общий объём страховых выплат жителям области в январе-июне 2023 года увеличился на треть и составил 1,6 млрд рублей. Выплаты по страхованию жизни возросли более чем вполовину, превысив сумму в 1 млрд рублей, по ОСАГО – снизились на 10,7% - до 305,9 млн рублей.