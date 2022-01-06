У жителей СЗФО ощущение стабильности на рабочем месте хуже, чем у других россиян

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей, живущих в регионах СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти). Выяснилось, что настроения работников Северо-Запада в вопросе стабильности рабочего места хуже, чем у остальных россиян и даже ниже, чем у соискателей-соседей по федеральному округу, а именно петербуржцев и жителей Ленобласти.

Статистика показывает, что по итогам IV квартала 2021 года и в начале 2022 года настроения местных соискателей достаточно активно выходят из прошлогоднего кризиса, но все же кандидаты чувствуют себя недостаточно уверенно на рынке труда. Настроение стабильности рабочего места у жителей СЗФО держится на уровне 0,36 пунктов*, что ниже среднероссийских показателей (0,39) (подробно на диаграмме 1).

«В этот раз меньше других опасаются сокращений соискатели из сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты. Представители банковской сферы наименее уверены в стабильности своего трудоустройства относительно других», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В целом угрозу увольнения сегодня испытывают до 20% опрошенных соискателей из СЗФО. Ещё около 64% считают, что на данный момент риска увольнения нет. Отметим, что число уверенных в стабильности своего рабочего места в СЗФО упало на 8% по сравнению с концом 2021 года. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% опрошенных, не опасаются – 69%, что также меньше прошлогодних показателей на 2%. Среди других регионов СЗФО уже больше года наиболее стабильно ощущают себя калининградцы – 8 место в рейтинге по уверенности на текущей работе (по сравнению с 2021 годом жители области поднялись в рейтинге на 1 позицию с 9 места). Жители Ленобласти стоят на 14 месте по уверенности в стабильности рабочего места, петербуржцы – на 30-м месте по стране (подробно на диаграмме 2).

* - данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.